Депутат Останина призвала избавиться от мошенников и «серых» психологов
Нина Останина заявила НСН, что пока правительство не поддержало законопроект о профессиональном регулировании психологов.
Сегодня необходимо избавиться от мошенников и «серых» психологов, без регулирования это невозможно, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Мы активно занимаемся вопросом психологической помощи. К сожалению, правительство не поддержало наш законопроект о профессиональном регулировании психологов. Отдельные замечания вполне устранимы, в зимнюю сессию мы не примем этот законопроект, но мы его внесем и рассмотрим весной. Конечно, это очень важно, потому что речь идет о наших детях, об участниках СВО и их семьях. Сегодня регулируется деятельность психологов только ведомственная –в МЧС, МВД. А мы хотим, чтобы психологическая помощь была доступна каждому, а для этого надо избавиться от мошенников, серого рынка и тех, кто наживается на проблемах людей. Хирург делает операцию на теле, а психолог – на душе», - рассказала она.
Ранее глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в беседе с НСН заявил, что в обществе повысилась тревожность, поэтому сегодня почти каждый второй нуждается в психологической помощи.
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