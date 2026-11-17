Сегодня необходимо избавиться от мошенников и «серых» психологов, без регулирования это невозможно, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Мы активно занимаемся вопросом психологической помощи. К сожалению, правительство не поддержало наш законопроект о профессиональном регулировании психологов. Отдельные замечания вполне устранимы, в зимнюю сессию мы не примем этот законопроект, но мы его внесем и рассмотрим весной. Конечно, это очень важно, потому что речь идет о наших детях, об участниках СВО и их семьях. Сегодня регулируется деятельность психологов только ведомственная –в МЧС, МВД. А мы хотим, чтобы психологическая помощь была доступна каждому, а для этого надо избавиться от мошенников, серого рынка и тех, кто наживается на проблемах людей. Хирург делает операцию на теле, а психолог – на душе», - рассказала она.