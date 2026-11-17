Если оба партнера согласны отдохнуть отдельно друг от друга, это показатель не созависимых, а здоровых отношений в семье, где люди доверяют друг другу. Об этом НСН заявила психолог Надежда Резенова.

Актриса Нонна Гришаева в интервью изданию «Абзац» посоветовала отдыхать от партнера для сохранения брака. Говоря о своих отношениях с мужем Александром Нестеровым, Гришаева призналась, что для нее главное правило в отношениях — личное пространство: супруги не контролируют друг друга, могут отдыхать по отдельности и даже спят в разных спальнях. «У меня обязательно в моей жизни раз в год есть момент, когда я должна побыть одна. Я уезжаю в какую-то клинику, спа», – добавила она. По словам Резеновой, такие отношения при условии взаимного согласия свидетельствуют о здоровых отношениях в семье.

«Думаю, это вполне адекватная картина. Конечно, все будет зависеть от того, что принято в каждой семье — кому-то это соответствует, кому-то не очень приятно и не подходит. Как один из вариантов — почему бы и нет. Это можно делать на любом этапе, как раз такое поведение будет свидетельствовать о здоровых отношениях в партнерстве, а не о созависимых. Если один из партнеров не согласен с этим, то тут надо вспомнить о сильной черте людей — умении договариваться, прийти к общему знаменателю. Если меня слышат или я слышу, это тоже здорово, потому что я могу поменять свое видение, изменить рамки допустимости в наших отношениях. Важно понимать, что я хочу от отношений и чего хочет от отношений мой партнер», — сказала Резенова.

Собеседница НСН также объяснила, с чем связано нежелание отпускать своего партнера.