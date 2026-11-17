Если любишь, отпусти: Психологи объяснили плюсы отдельного отдыха от партнера
Часто один из партнеров не желает отпустить любимого человека отдохнуть отдельно из-за недоверия или сложившихся семейных традиций, рассказали НСН Надежда Резенова и Наталья Панфилова.
Если оба партнера согласны отдохнуть отдельно друг от друга, это показатель не созависимых, а здоровых отношений в семье, где люди доверяют друг другу. Об этом НСН заявила психолог Надежда Резенова.
Актриса Нонна Гришаева в интервью изданию «Абзац» посоветовала отдыхать от партнера для сохранения брака. Говоря о своих отношениях с мужем Александром Нестеровым, Гришаева призналась, что для нее главное правило в отношениях — личное пространство: супруги не контролируют друг друга, могут отдыхать по отдельности и даже спят в разных спальнях. «У меня обязательно в моей жизни раз в год есть момент, когда я должна побыть одна. Я уезжаю в какую-то клинику, спа», – добавила она. По словам Резеновой, такие отношения при условии взаимного согласия свидетельствуют о здоровых отношениях в семье.
«Думаю, это вполне адекватная картина. Конечно, все будет зависеть от того, что принято в каждой семье — кому-то это соответствует, кому-то не очень приятно и не подходит. Как один из вариантов — почему бы и нет. Это можно делать на любом этапе, как раз такое поведение будет свидетельствовать о здоровых отношениях в партнерстве, а не о созависимых. Если один из партнеров не согласен с этим, то тут надо вспомнить о сильной черте людей — умении договариваться, прийти к общему знаменателю. Если меня слышат или я слышу, это тоже здорово, потому что я могу поменять свое видение, изменить рамки допустимости в наших отношениях. Важно понимать, что я хочу от отношений и чего хочет от отношений мой партнер», — сказала Резенова.
Собеседница НСН также объяснила, с чем связано нежелание отпускать своего партнера.
«Здесь может быть много разных историй — и контроль, недоверие (это свидетельствует о нездоровых отношениях, тревожности, созависимости), и исторически сложившаяся в семье традиция, что нужно быть всем вместе. Словом, надо понять, что стоит за этим контролем, возможно, были предпосылки для тревоги. Может быть, стоит решить для себя, нужно ли быть рядом с этим человеком. Если отношения все-таки дороги, можно обратиться к психологу, прибегнуть к медикаментозному вмешательству, добавить каких-то совместных действий, которые будут напитывать человека. В то же время важно понимать, как хотите именно вы, а не только слышать партнера», — добавила психолог.
В свою очередь семейный психолог Наталья Панфилова указала в беседе с НСН на важность искренности в отношениях: часто один из партнеров переступает через себя и отпускает другого, втайне не желая этого.
«В таких отношениях есть терапевтический смысл, если пара считает, что это нормально. Если люди обсудили это, если для них это норма, это может привнести даже новые свежие впечатления. При этом очень важно, чтобы не было камней за пазухой: иногда на словах один из партнеров соглашается, а потом прибегает ко мне на консультацию и жалуется, что его любимый человек уехал отдыхать один. На вопрос, было ли сказано то, что это неприятно, отвечают, что это привело бы к скандалу и он бы все равно поехал. Такое на моих консультациях случается очень часто», — отметила она.
Ранее Резенова заявила, что из-за длительных праздников отношения в паре могут дать трещину, но следует понимать, что над отношениями следует постоянно работать.
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