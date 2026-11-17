Движение поездов восстановили в Архангельской области после обрушения моста
Движение поездов восстановили в Архангельской области после обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Как пишет RT, инцидент произошёл 10 ноября. Пролёт моста обрушения на перегоне Черемуха – Виледь. В результате произошел сход вагонов грузового поезда.
«Железнодорожники соорудили временные подъезды... убрали сошедшие вагоны... Возвели насыпь на месте мостового пролета, уложили на нее путь и провели его испытания специализированной техникой», - указали в компании.
В РЖД отметили, что в работах задействовали около 200 сотрудников холдинга, три восстановительных поезда и 27 единиц техники.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ленинградской области, готовившего диверсию на железной дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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