Как пишет RT, инцидент произошёл 10 ноября. Пролёт моста обрушения на перегоне Черемуха – Виледь. В результате произошел сход вагонов грузового поезда.

«Железнодорожники соорудили временные подъезды... убрали сошедшие вагоны... Возвели насыпь на месте мостового пролета, уложили на нее путь и провели его испытания специализированной техникой», - указали в компании.

В РЖД отметили, что в работах задействовали около 200 сотрудников холдинга, три восстановительных поезда и 27 единиц техники.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ленинградской области, готовившего диверсию на железной дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».