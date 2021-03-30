Тело стрелявшего по силовикам в Подмосковье обнаружено в его сгоревшем доме

Мужчина обстреливал силовиков и бросал в них гранаты. Погибший Владимир Барданов являлся экс-руководителем двух частных охранных предприятий.Отмечается, что он находился в федеральном розыске и обвинялся в нелегальном хранении оружия.

По данным агентства, пожар в доме ликвидирован. Огонь распространился на площади в 60 кв. м.

