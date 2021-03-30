Тело стрелявшего по силовикам в Подмосковье обнаружено в его сгоревшем доме

Правоохранители обнаружили тело мужчины, сопротивлявшегося властям на протяжение более чем пяти часов, в его сгоревшем коттедже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

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Мужчина обстреливал силовиков и бросал в них гранаты. Погибший Владимир Барданов являлся экс-руководителем двух частных охранных предприятий.Отмечается, что он находился в федеральном розыске и обвинялся в нелегальном хранении оружия.

По данным агентства, пожар в доме ликвидирован. Огонь распространился на площади в 60 кв. м.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПожарОружиеМытищиПодмосковье
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