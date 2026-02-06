Лавров: Покушение на Алексеева говорит о желании Украины сорвать переговоры

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева является подтверждением того, что Киев избрал курс на постоянные провокации. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Песков: Военачальники и чиновники находятся под угрозой в ходе СВО

По его словам, это провокации, в свою очередь, нацелены на срыв мирного урегулирования.

«Чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», - сказал министр.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что в доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

