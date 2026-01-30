ФСБ задержала агента Киева, планировавшего убийство российского военного

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, который планировал убийство военнослужащего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей.

Отмечается что фигурант - сторонник запрещенной в РФ украинской террористической организации, пишет RT. Через мессенджер Telegram он начал переписку с вербовщиком и заявил о готовности совершить теракт в поддержку Киева. По заданию куратора злоумышленник провел разведку адреса проживания военного и приготовился к покушению.

На допросе задержанный признался, что должен был совершить убийство подполковника за вознаграждение.

Правоохранители возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

Ранее в Дагестане предотвратили диверсионно-террористические акты, готовившиеся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации.

