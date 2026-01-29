В Дагестане ликвидировали двух подозреваемых в подготовке терактов

Диверсионно-террористические акты, готовившиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации, предотвратили в Дагестане. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Спецслужба пресекла попытку совершения преступлений во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД. Теракты готовились в отношении объекта религиозного культа и на участке перегона Махачкала-Дербент Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги.

Как отметили в ФСБ, во время задержания при попытке совершения преступления близ железнодорожной станции Уллубиево двое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление. Их уничтожили ответным огнем, никто из правоохранителей и гражданских лиц не пострадал.

По данным ЦОС, двое жителей Дагестана через мессенджера Telegram вступили в переписку с вербовщиком террористической группировки, дали присягу и заявили о своей готовности совершить теракт. По заданию куратора злоумышленники подобрали объекты, провели разведку и изготовили взрывное устройство.

Правоохранители возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

Ранее ФСБ ликвидировала жителя Ставропольского края, подозреваемого в подготовке террористических актов против российских военных, пишет «Свободная пресса».

