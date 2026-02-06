Песков: Военачальники и чиновники находятся под угрозой в ходе СВО

Российские военачальники, чиновники и другие высококлассные специалисты однозначно находятся под угрозой в ходе спецоперации. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве совершили покушение на генерала Минобороны Алексеева

По его словам, вопрос их безопасности - это компетенция спецслужб, в Кремле не должны рассуждать об её обеспечении.

Комментруя покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, Песков добавил, что информация по делу «докладывается главе государства».

Ранее представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что в доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в генерала и скрылся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
