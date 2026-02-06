В Госдуме пообещали ВСУ жесткий ответ за покушение на генерала Алексеева

Он указал, что это уже не первое нападение на российского военного, которое было подготовлено украинскими спецслужбами.

Колесник считает, что причастность к покушению ВСУ или СБУ очевидно, и за это украинскую сторону ждёт жесткий ответ.

«Мы нанесём более массированные удары за это нападение и за атаку на Белгородскую область, чем те, которых верхушка Украины так испугалась накануне», — заключил Колесник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева говорит о желании Украины сорвать переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».