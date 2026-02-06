В Госдуме пообещали ВСУ жесткий ответ за покушение на генерала Алексеева
Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева является частью серии нападений, подготовленных украинскими спецслужбами. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он указал, что это уже не первое нападение на российского военного, которое было подготовлено украинскими спецслужбами.
Колесник считает, что причастность к покушению ВСУ или СБУ очевидно, и за это украинскую сторону ждёт жесткий ответ.
«Мы нанесём более массированные удары за это нападение и за атаку на Белгородскую область, чем те, которых верхушка Украины так испугалась накануне», — заключил Колесник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева говорит о желании Украины сорвать переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
