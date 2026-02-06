В Госдуме предложили переселить чиновников в охраняемые поселки
В текущей ситуации всему высшему руководству страны, в особенности армейскому, необходима дополнительная защита и охрана. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Комментируя покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он указал, что это может быть «схема со сменными служебными квартирами», либо «охраняемые посёлки».
«В конце концов — личный телохранитель, профессионал, который провожал бы до дверей и способен был объективно оценивать обстановку», — отметил Журавлев.
Парламентарий добавил, что также следует «проводить акции возмездия» за такие нападения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военачальники и чиновники находятся под угрозой в ходе СВО, а вопрос их безопасности - это компетенция спецслужб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Неизвестный дрон упал на территорию батальона польской армии
- Сарик Андреасян назвал тренд на киносказки неисчерпаемым
- Путин поздравил Эрнста с 65-летием
- Масленица-2026: Традиции и история народного праздника
- Лукашенко назвал вещи, в которых не разбирается
- «Комиков своих хватает»: Делягин пояснил, кому должны выдавать «визы талантов»
- Мерц предостерег политиков от несогласованных контактов с Россией
- Мирные жители пострадали в Брянской области при атаке дронов ВСУ
- «Не думали о деньгах»: Лидер «Агаты Кристи» об уникальности уральского рока
- «Авиаканнибализм»: Почему в России выросло число неисправных самолетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru