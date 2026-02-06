В Госдуме предложили переселить чиновников в охраняемые поселки

В текущей ситуации всему высшему руководству страны, в особенности армейскому, необходима дополнительная защита и охрана. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Лавров: Покушение на Алексеева говорит о желании Украины сорвать переговоры

Комментируя покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он указал, что это может быть «схема со сменными служебными квартирами», либо «охраняемые посёлки».

«В конце концов — личный телохранитель, профессионал, который провожал бы до дверей и способен был объективно оценивать обстановку», — отметил Журавлев.

Парламентарий добавил, что также следует «проводить акции возмездия» за такие нападения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военачальники и чиновники находятся под угрозой в ходе СВО, а вопрос их безопасности - это компетенция спецслужб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

