Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

В ходе разговора злоумышленники намеренно не сообщают, кто именно прислал подарок. Далее они называют некий «код посылки» и уговаривают собеседника озвучить его «для сверки» — так преступники пытаются получить доступ к личным данным жертвы.



Подобные методы обмана уже использовались ранее: мошенники представлялись курьерами, доставляющими цветочные букеты или интернет‑заказы.



По информации компании Angara Security, злоумышленники усовершенствовали эту схему, добавив элемент «социальной привязки». Теперь они утверждают, что посылку отправил кто‑то из родственников получателя, чем вызывают больше доверия.



Эксперты предупреждают: настоящие сотрудники служб доставки никогда не запрашивают по телефону коды из СМС. В случае подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и проверить информацию, позвонив по официальному номеру службы доставки или магазина.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги через МФЦ. Аферисты рассылают письма с подобными предложениями, пройдя по ссылке из них, жертвы попадают на фишинговый ресурс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

