Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти превысило 20
По делу о торговле суррогатом уже задержали восемь фигурантов.
Накануне СМИ сообщили, что в Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем погибли семь человек. Однако позже число жертв стало резко расти. По уголовному делу задержали несколько подозреваемых.
ПОГИБШИЕ
27 сентября стало известно, что количество погибших в результате отравления метиловым спиртом в Ленинградской области увеличилось до 25 человек. До этого говорилось о 19 жертвах. Telegram-канал «Baza» писал, что шесть новых смертей было зафиксировано в Волосовском районе региона.
Информация о первых смертельно отравившихся появилась утром 26 сентября. Изначально говорилось о семи погибших и двоих госпитализированных. Канал передавал, что первые случаи отравления были зафиксированы в деревне Гостицы и в городе Сланцы.
Однако позже число жертв начало резко увеличиваться. Сначала до восьми, потом — до 12 и 19. На момент написания материала известно о 25 погибших. Причем, по данным источника, в ряде случаев было лабораторно подтверждено, что жертвы отравились метанолом.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что несколько погибших из-за отравления метиловым спиртом также обнаружили в Кингисеппском районе Ленобласти. По ее словам, причиной их гибели стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови.
Между тем, люди уже не в первый раз травятся суррогатом в городе Сланцы. Так, несколько лет назад у одной из жительниц города после употребления напитка того же «происхождения» отказали ноги. Канал «Baza» писал, что женщину удалось спасти, но сам продавец отрицал все обвинения.
ЗАДЕРЖАННЫЕ
По состоянию на 27 сентября по делу о торговле суррогатным алкоголем в Ленобласти задержали восемь человек. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что правоохранители в ходе обысков изъяли более тысячи литров суррогатного алкоголя. В настоящее время устанавливается источник его поступления в Ленобласть.
После первых летальных случаев полиция задержала предполагаемого производителя суррогатного алкоголя. Им оказался 79-летний пенсионер. Известно, что его 75-летняя супруга тоже пострадала в результате отравления. Позже задержали 60-летнюю женщину.
Потом был задержан третий фигурант — 54-летний житель города Сланцы, в гараже которого были найдены емкости со спиртосодержащей жидкостью. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по ней предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Правоохранители обнаружили, что канистры, сырье и посуда для разлива смертельного суррогата хранились в условиях антисанитарии на чердаке обычного частного дома в Ленобласти. Емкости и принадлежности для нелегального производства были загрязнены и разбросаны вперемешку с мусором, передает «Baza».
Сообщалось, что все погибшие и пострадавшие употребляли нелегально реализованную спиртосодержащую продукцию, после чего у них развилась тяжелая интоксикация. Известно, что отравление метиловым спиртом проявляется мозговыми и желудочно-кишечными нарушениями, ухудшением или потерей зрения и, кроме того, может приводить к смерти при отсутствии своевременной противоядной терапии и диализа.
Отмечается, что следствие продолжает устанавливать других возможных причастных к производству суррогата и пострадавших в прочих районах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Нижегородской области из-за отравления суррогатным алкоголем скончались пять человек.
