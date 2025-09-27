Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти превысило 20

ПОГИБШИЕ

27 сентября стало известно, что количество погибших в результате отравления метиловым спиртом в Ленинградской области увеличилось до 25 человек. До этого говорилось о 19 жертвах. Telegram-канал «Baza» писал, что шесть новых смертей было зафиксировано в Волосовском районе региона.

Информация о первых смертельно отравившихся появилась утром 26 сентября. Изначально говорилось о семи погибших и двоих госпитализированных. Канал передавал, что первые случаи отравления были зафиксированы в деревне Гостицы и в городе Сланцы.

Однако позже число жертв начало резко увеличиваться. Сначала до восьми, потом — до 12 и 19. На момент написания материала известно о 25 погибших. Причем, по данным источника, в ряде случаев было лабораторно подтверждено, что жертвы отравились метанолом.