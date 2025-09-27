В Ленобласти по делу о продаже суррогатного алкоголя задержали 8 фигурантов

По данным источника, во время расследования правоохранители провели обыски, в результате которых они изъяли свыше тысячи литров суррогатного алкоголя. Отмечается, что в настоящее время устанавливается источник его поступления в Ленобласть.

26 сентября стало известно, что в регионе в результате отравления суррогатным алкоголем погибли семь человек. Позже число жертв стало расти. Полиция задержала предполагаемого производителя некачественной продукции — 79-летнего пенсионера. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число жертв отравления метиловым спиртом в Ленобласти увеличилось до 25 человек.