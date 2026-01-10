В «Москино» прошли съемки фильма о защите Кремля во время войны 1812 года

Основные сцены сняли на локации «Соборная площадь», которую специально достроили для проекта — она воспроизводит соборы Московского Кремля, отмечает ТАСС. Несколько эпизодов также отсняли в локации «Центр Москвы». Съёмки также проходили в Московском Кремле, усадьбах, монастырях, кинокомплексе «Главкино» и в Санкт‑Петербурге.

По сюжету, адъютант Наполеона Мишель Клеман прибывает в Москву с целью мести, но, познакомившись с девушкой Марией и монахами Чудова монастыря, присоединяется к спасению Кремля.

В главных ролях — Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Павел Крайнов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Станислав Дужников.

Премьера фильма, созданного кинокомпанией «Пиманов и партнёры» при поддержке «Фонда кино», запланирована на осень 2026 года.

Ранее в Московском кинокластере за время его работы прошли съёмки десяти новогодних кинопроектов. Среди них — «Одна дома‑3», «Ёлки 12», «Звёзды в Сибири», «Письмо Деду Морозу» и другие ленты, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

