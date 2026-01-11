Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану обрести свободу

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон готов помочь Ирану обрести свободу.

Верховный лидер Ирана предрек свержение Трампа

С конца декабря 2025 года там продолжаются масштабные акции протеста. «Иран смотрит на свободу, возможно, как никогда раньше»,— написал глава государства. Подробностей о дальнейших действиях США он не привел.

Ранее миссия Ирана в ООН обвинила США в провоцировании беспорядков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПротестыИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры