Криминал или неосторожность? Отцу отравившихся дихлофосом детей грозит уголовная ответственность

ОТРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Стало известно, что 34-летнему отцу четверых детей, смертельно отравившихся в поселке Красная Сопка Красноярского края, грозит уголовная ответственность. По данным Telegram-канала «SHOT», в настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по ней составляет до двух лет лишения свободы.

При этом следственные органы Красноярского края не рассматривают вопрос о возбуждении нового уголовного дела в рамках расследования отравления семьи.

«Все процессуальные решения будут приниматься только после получения всех экспертиз и окончательных выводов экспертов», - добавили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.