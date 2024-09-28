Криминал или неосторожность? Отцу отравившихся дихлофосом детей грозит уголовная ответственность
В Красноярском крае в результате отравления погибли четверо детей.
Отцу четверых детей, которые на прошлой неделе после ужина отравились средством от насекомых, может грозить уголовное наказание. Следователи выяснили, что причиной смерти несовершеннолетних стали не просроченные или некачественные продукты из местного магазина, а пары вещества, входящего в состав дихлофоса. Сам отец признался, что не проветрил помещение после травли насекомых. Однако было ли это намеренным действием, предстоит выяснить правоохранителям.
ОТРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Стало известно, что 34-летнему отцу четверых детей, смертельно отравившихся в поселке Красная Сопка Красноярского края, грозит уголовная ответственность. По данным Telegram-канала «SHOT», в настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по ней составляет до двух лет лишения свободы.
При этом следственные органы Красноярского края не рассматривают вопрос о возбуждении нового уголовного дела в рамках расследования отравления семьи.
«Все процессуальные решения будут приниматься только после получения всех экспертиз и окончательных выводов экспертов», - добавили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Известно, что во время первого допроса родители погибших детей, также отравившиеся отец и беременная мать, рассказали, что дом нормально не проветривался после обработки дихлофосом. Однако на повторном допросе глава семейства признался, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах и плохо проветрил дом. При этом, отмечалось, что только он выпил таблетку, когда членам семьи стало плохо.
В свою очередь 32-летняя мать погибших детей, находящаяся на девятом месяце беременности, рассказала, что помещение после обработки дихлофосом не проветривали. По ее словам, была открыта только небольшая форточка на кухне, «потому что там стоит сетка». При этом полное проветривание помещения, после того, как семья вернулась в дом, не проводилось, добавила женщина.
21 сентября шесть членов семьи из Красной Сопки в Назаровском районе поступили в больницу с сильным отравлением. Вскоре скончались двое детей — шести и 13 лет, затем умерла 11-летняя девочка, а спустя сутки — 12-летняя. Родители погибших несовершеннолетних находились в больнице. В настоящее время они выписаны.
ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЯ: ПЕЛЬМЕНИ ИЛИ ДИХЛОФОС?
Изначально предполагалось, что дети и родители отравились некачественными продуктами, купленными в сельском магазине: пельменями и курицей. Следователи провели проверку и выяснили, что там продавали товары без необходимых документов, которые подтверждали бы безопасность продукции.
Позже в СК сообщили РИА Новости, что в пробах пельменей и куриного мяса, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме, не были выявлены превышения нормируемых значений по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть.
Однако после проведенных экспертиз в анализах членов семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. В связи с этим все подобные средства от насекомых изъяли из магазинов поселка, в котором жили пострадавшие.
В пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что основной версией причины смерти детей является отравление дихлофосом. Для установки точной информации к работе подключили экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.
ДИХЛОФОС УБИВАЕТ?
Сразу после случившегося производитель дихлофоса «Сибиар» приступил к разбирательству.
«Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», - добавили РИА Новости на предприятии.
При этом представители завода предположили, что отравившаяся семья могла купить поддельный дихлофос, так как ассортимент завода раньше уже подделывали.
«Нашу продукцию подделывали. Даже есть документы и обращения в органы. Это было по другому продукту», - приводит ТАСС слова представителя завода.
Между тем, организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с «News.ru» заметил, что погибшие дети могли получить значительные дозы дихлофоса вместе с пищей, на которую после распыления попало средство от насекомых. По его словам, вредное вещество также могло попасть на столовые приборы.
«Дешевый дихлофос может быть, как какое-то химоружие. Если он попадает в организм, если он убивает, значит, вопросы должны быть именно к этому дихлофосу», - сказал Халилов.
Однако заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заверил в пресс-центре НСН, что современный дихлофос изготавливается по специальной технологии и не представляет опасности для людей.
«Дихлофос — очень серьезное средство. Пиретроиды или дихлофос, то есть инсектицидные средства сегодня применяют от насекомых, но для бытовых целей сегодняшний дихлофос изготавливается по-другому. С использованием тех веществ, которые опасны для членистоногих, но не вызывают отравление или гибель человека. Не думаю, что сохранились старые опасные дихлофосы, которые, по существу, были химическим оружием. Почему тогда со взрослыми все нормально? Тут (в отравлении семьи по Красноярском – прим. НСН) явно что-то криминальное», - заметил врач.
В свою очередь токсиколог Леонид Ринк в интервью изданию «News.ru» предположил, что семья могла отравиться пиретроидом, который входит в состав средств от насекомых.
«Я думаю, что это может быть не дихлофос, а пиретроиды, входящие в состав средства против мух и насекомых, которым они (члены семьи – прим. НСН) обрабатывали жилище. В баллоне, который называется «Дихлофос», самого дихлофоса нет, он запрещен, поскольку был достаточно токсичен», - объяснил он.
Ранее спасатель МЧС Эдуард Халилов в интервью «News.ru» выразил мнение, что в квартире потерпевших дихлофос вместе с каким-либо средством и водой могли образовать соединение, оказавшееся губительным для членов семьи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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