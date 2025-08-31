СМИ: В Нижегородской области из-за отравления суррогатным алкоголем умерли пять человек

В Нижегородской области в результате отравления суррогатным алкоголем скончались минимум пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Кустари и метанол»: Почему домашняя чача убила туристов в Сочи

По данным источника, инцидент произошел в жилом доме на улице Чапаева в городе Балахна. Известно, что двое скончались до приезда скорой помощи, еще три человека умерли по дороге в больницу.

Отмечается, что в настоящий момент на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Кубани не менее десяти человек умерли в результате отравления самодельным алкоголем.

