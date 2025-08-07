На Кубани не менее 10 человек насмерть отравились самодельным алкоголем

По версии следствия, женщины, продававшие под видом «домашнего вина» и «чачи» кустарно изготовленный алкоголь, знали, что он не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья.

«По предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек», - заявил в суде следователь.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о гибели трёх человек, отравившихся приобретённым у обвиняемых алкоголем, сообщает RT.

