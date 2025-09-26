В Ленобласти семь человек умерли от отравления алкоголем

Семь человек погибли, трое попали в больницу после отравления алкоголем в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, местная полиция задержала жителя деревни Гостицы, подозреваемого в продаже односельчанам опасной спиртосодержащей жидкости. В результате ее употребления умерли семь человек, троих госпитализировали с отравлением.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», - подчеркнула Волк.

По данным прокуратуры Ленобласти, в Сланцевском районе несколько человек отравились суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Нижегородской области пять человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем, пишет 360.ru.

