В Ленобласти семь человек умерли от отравления алкоголем
Семь человек погибли, трое попали в больницу после отравления алкоголем в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, местная полиция задержала жителя деревни Гостицы, подозреваемого в продаже односельчанам опасной спиртосодержащей жидкости. В результате ее употребления умерли семь человек, троих госпитализировали с отравлением.
«Выясняются все обстоятельства произошедшего», - подчеркнула Волк.
По данным прокуратуры Ленобласти, в Сланцевском районе несколько человек отравились суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Нижегородской области пять человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем, пишет 360.ru.
