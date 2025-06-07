В Омской области в лагере «Орленок» отравились более 10 детей
В Омской области в Калачинском районе в лагере «Орленок» отравились 11 детей в возрасте от семи до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.
По данным источника, несовершеннолетних госпитализировали в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания. В настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).
Согласно информации следствия, вечером 5 июня несколько детей, которые отдыхали в лагере «Орленок», почувствовали себя плохо. Утром их состояние ухудшилось, и они обратились за медпомощью.
Следователи осмотрели помещения в лагере, взяли пробы для исследований у работников, а также из воды и готовой пищевой продукции. После массового отравления детей губернатор региона Виталий Хоценко поручил усилить контроль за качеством детского отдыха во всех оздоровительных учреждениях области.
Ранее председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко в интервью НСН рассказал, что из-за подорожаний путевок в детские лагеря родители либо откладывают отпуск детей, либо стараются больше заработать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества пред Днем России
- Подмосковье накрыл сильнейший ливень с градом
- В Омской области в лагере «Орленок» отравились более 10 детей
- В ГД предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей
- СМИ: В Москве в ТЦ «Горбушкин двор» члены ОПГ собирали оружие для нелегальной продажи
- СМИ: Трамп связал поведение Маска с наркозависимостью
- Экс-заложник «Норд-Оста» получил компенсацию морального вреда через 22 года
- Суд взыскал с сына «крабового короля» Александра Кана 358,7 млрд рублей
- В Горловке из-за атаки дронов ВСУ повреждена школа
- СМИ: Россия в апреле утроила покупки шоколада из Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru