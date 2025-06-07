В Омской области в лагере «Орленок» отравились более 10 детей

В Омской области в Калачинском районе в лагере «Орленок» отравились 11 детей в возрасте от семи до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.

По данным источника, несовершеннолетних госпитализировали в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания. В настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

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Согласно информации следствия, вечером 5 июня несколько детей, которые отдыхали в лагере «Орленок», почувствовали себя плохо. Утром их состояние ухудшилось, и они обратились за медпомощью.

Следователи осмотрели помещения в лагере, взяли пробы для исследований у работников, а также из воды и готовой пищевой продукции. После массового отравления детей губернатор региона Виталий Хоценко поручил усилить контроль за качеством детского отдыха во всех оздоровительных учреждениях области.

Ранее председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко в интервью НСН рассказал, что из-за подорожаний путевок в детские лагеря родители либо откладывают отпуск детей, либо стараются больше заработать.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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