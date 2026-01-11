СМИ: Послание Медведева с «Орешником» привело Запад в ужас
На Западе вызвало тревогу предупреждение заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес европейских стран, поддерживающих идею развёртывания своих войск на Украине, сообщает Daily Express.
Издание пишет, что «один из ближайших союзников Путина» выступил с «пугающей угрозой», призвав такие страны, как Великобритания, отказаться от планов по отправке военных в Восточную Европу.
Поводом для материала стало сообщение Медведева в соцсети X, где он опубликовал видео январских ударов по западу Украины с применением комплекса «Орешник», адресовав его «правящим европейским тупицам», лоббирующим размещение войск НАТО и ЕС.
Ранее в Еврокомиссии расценили ракетный удар России по Украине с применением системы средней дальности «Орешник» как предупреждение, адресованное Евросоюзу и Соединенным Штатам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
