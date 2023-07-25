Число погибших от отравления «Мистер Сидром» выросло до 46

Число насмерть отравившихся «Мистер Сидром» выросло до 46 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Он отметил, что на данный момент в одном производстве соединены 28 уголовных дел. Пострадавшими числятся 61 человек, а в семи регионах, где травились люди, проводятся более 500 химических экспертиз.

Бастрыкин призвал контролировать процессы, которые связанны с оборотом такого алкоголя, повысив требования не только к изготовителям, но и продавцам. На сегодняшний день для производства сидра можно просто создать фирму с уставным капиталом в 10 тысяч рублей без необходимости использовать акцизную марку.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / УМВД России по Ульяновской области
ТЕГИ:Следственный КомитетАлкоголь

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