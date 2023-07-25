Число погибших от отравления «Мистер Сидром» выросло до 46
Число насмерть отравившихся «Мистер Сидром» выросло до 46 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Он отметил, что на данный момент в одном производстве соединены 28 уголовных дел. Пострадавшими числятся 61 человек, а в семи регионах, где травились люди, проводятся более 500 химических экспертиз.
Бастрыкин призвал контролировать процессы, которые связанны с оборотом такого алкоголя, повысив требования не только к изготовителям, но и продавцам. На сегодняшний день для производства сидра можно просто создать фирму с уставным капиталом в 10 тысяч рублей без необходимости использовать акцизную марку.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре вручённых
- Пушилин заявил об уничтожении трети поставленного Киеву западного оружия
- Нарушителей ПДД в Вологодской области будут искать с помощью дронов
- Спасатели в Таджикистане эвакуировали с гор группу альпинистов РФ
- Минобороны России: ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»
- Мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов
- Число погибших от отравления «Мистер Сидром» выросло до 46
- Движение морского транспорта остановлено в Севастополе
- Бастрыкин заявил о причастности обвиняемых в подготовке убийства Соловьёва к терактам
- Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу отправляется в КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru