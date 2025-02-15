«Пирожки раздора»: В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить коллегу ртутью

ЗАДЕРЖАНИЕ И АРЕСТ

15 февраля стало известно, что Зюзинский районный суд Москвы на два месяца арестовал Дмитрия Балакина, пытавшегося отравить мужчину ртутью. Фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушении на убийство»). По данным Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы, свою вину арестованный признал.

«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», - приводит прокуратура слова Балакина.

При этом отмечается, что он просил суд не заключать его под стражу.

Дмитрия Балакина задержали накануне. Изначально во время допросов он пытался представить все как несчастный случай, но в итоге сознался в умышленном совершении преступления, передает Telegram-канал «Baza».