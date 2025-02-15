«Пирожки раздора»: В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить коллегу ртутью
По данным СМИ, москвич попытался отравить своего коллегу пирожками с ртутью из-за ревности к девушке, которая нравилась им обоим.
В Москве заключили под стражу мужчину, который из-за ревности к коллеге по работе пытался отравить своего товарища. Изначально под подозрение в производстве и продаже испорченной продукции попали работники заведения общепита и продуктового магазина. Однако позже выяснилось, что ртуть в кондитерское изделие добавил один из «пострадавших».
ЗАДЕРЖАНИЕ И АРЕСТ
15 февраля стало известно, что Зюзинский районный суд Москвы на два месяца арестовал Дмитрия Балакина, пытавшегося отравить мужчину ртутью. Фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушении на убийство»). По данным Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы, свою вину арестованный признал.
«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», - приводит прокуратура слова Балакина.
При этом отмечается, что он просил суд не заключать его под стражу.
Дмитрия Балакина задержали накануне. Изначально во время допросов он пытался представить все как несчастный случай, но в итоге сознался в умышленном совершении преступления, передает Telegram-канал «Baza».
«ПИРОЖКИ РАЗДОРА»: РЕВНОСТЬ И ОТРАВЛЕНИЕ
11 февраля в СМИ появилась новость о том, что в Москве два человека были госпитализированы в НИИ им. Склифосовского после отравления пирожками, в которых была обнаружена ртуть. Сообщалось, что пострадавших забрали из здания на Азовской улице. По их словам, они своими глазами видели, что внутри кондитерских изделий были шарики ртути.
В приемное отделение пациенты прибыли с пирожками, туда же сразу были вызваны сотрудники полиции и МЧС, писала «Baza». Пострадавшим провели полное промывание желудочно-кишечного тракта. После этого их состояние оценивалось как стабильное.
Отравившиеся рассказали, что якобы купили злосчастные пирожки в одной из пекарен. Заведение сразу начали проверять специалисты. Пекарню «Мельница» опечатали. Ее сотрудники заявляли, что уверены в чистоте продукции, но не исключали того, что ртуть мог кто-то подкинуть.
При этом в ходе проверки Роспотребнадзором в «Мельнице» было выявлено несколько нарушений. По информации Telegram-канала, в заведении не было сопроводительных документов, не соблюдался технологический процесс, а планировка пекарни была неправильной. Но ртуть в «Мельнице» так и не была обнаружена. Заведение закрыли Роспотребнадзор и СК, изъяв из оборота 925 кг муки, теста и готовых продуктов.
Позже отравившиеся сообщили, что все-таки купили слойки в ближайшем магазине «Дикси». По данным «Baza», Роспотребнадзор проверил и эту торговую точку на Симферопольском бульваре. Однако в пресс-службе «Дикси» заверили, что отравившиеся мужчины не покупали у них еду.
«Пострадавшие не заходили в магазин "Дикси" и соответственно не приобретали в нем пирожки — об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, которые предоставлены в распоряжение правоохранительных органов», - объяснили в компании.
Однако позже выяснилось, что ртуть в пирожки добавил один из якобы отравившихся мужчин с помощью шприцов. Согласно информации следствия, товарищи работали вместе и им нравилась одна и та же коллега. Они оба ухаживали за ней, несмотря на то, что были женаты. Но позже на почве ревности Дмитрий решил избавиться от конкурента, купил четыре градусника, с помощью шприца собрал оттуда ртуть и 11 февраля подлил ее в пирожок другу, 45-летнему Сергею. После того, как товарищи попробовали «пирожки раздора», Дмитрий тоже делал вид, что отравился, хотя яда в его кондитерском изделии не было. Позже его обман удалось раскрыть.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве Роспотребнадзор начал расследование по факту обнаружения в одном из столичных магазинов «ВкусВилл» на Беломорской улице зефира с металлической стружкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru