Терапевт Еременко: В последние дни праздников рекомендуется наладить режим сна
Минздрав Московской области дал рекомендации, как легче вернуться к работе после новогодних праздников. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на пресс‑службу ведомства.
По словам врача‑терапевта Красногорской больницы Ивана Еременко, адаптация к рабочему ритму нередко сопровождается усталостью, рассеянностью и стрессом. Чтобы смягчить этот период, стоит заранее подготовиться к выходу на работу.
За несколько дней до окончания каникул рекомендуется постепенно привыкать к буднему режиму: сдвигать время отхода ко сну и подъёма на более раннее. Утром для бодрости полезно сделать лёгкую зарядку, заняться растяжкой или прогуляться 10-15 минут на свежем воздухе — это стимулирует работу мозга и способствует выработке эндорфинов.
Для энергичного начала дня важен правильный завтрак: лучше выбрать блюда с белками, клетчаткой и сложными углеводами — например, омлет с овощами или овсянку с ягодами и орехами. Кроме того, врач советует следить за питьевым режимом и выпивать в день около двух литров воды.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил НСН, что новогодние праздники не избавят россиян от выгорания и стресса, накопившегося на работе за год, а только усилят отвращение от нелюбимой работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Терапевт Еременко: В последние дни праздников рекомендуется наладить режим сна
- СМИ: В Иране поймали более 200 организаторов беспорядков
- Сборы «Простоквашино» превысили два миллиарда рублей
- В «Москино» прошли съемки фильма о защите Кремля во время войны 1812 года
- Кафе на Шерегеше закрылось после сообщений о массовых случаях отравления
- Роспотребнадзор разъяснил правила компенсации за задержки рейсов из-за непогоды
- Россиянам объяснили, как сушка одежды на батарее может навредить здоровью
- На Международной Делийской книжной ярмарке открылся российский национальный стенд
- Названы самые перспективные профессии в 2026 году
- СМИ: Лавина сошла на российских туристов в горах Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru