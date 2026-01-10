Терапевт Еременко: В последние дни праздников рекомендуется наладить режим сна

По словам врача‑терапевта Красногорской больницы Ивана Еременко, адаптация к рабочему ритму нередко сопровождается усталостью, рассеянностью и стрессом. Чтобы смягчить этот период, стоит заранее подготовиться к выходу на работу.



За несколько дней до окончания каникул рекомендуется постепенно привыкать к буднему режиму: сдвигать время отхода ко сну и подъёма на более раннее. Утром для бодрости полезно сделать лёгкую зарядку, заняться растяжкой или прогуляться 10-15 минут на свежем воздухе — это стимулирует работу мозга и способствует выработке эндорфинов.

Для энергичного начала дня важен правильный завтрак: лучше выбрать блюда с белками, клетчаткой и сложными углеводами — например, омлет с овощами или овсянку с ягодами и орехами. Кроме того, врач советует следить за питьевым режимом и выпивать в день около двух литров воды.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил НСН, что новогодние праздники не избавят россиян от выгорания и стресса, накопившегося на работе за год, а только усилят отвращение от нелюбимой работы.

