Произошла утечка данных 17,5 млн аккаунтов Instagram

Это сопровождается массовой волной атак с запросами на восстановление паролей. Первоначально информация о возможном взломе появилась на хакерском форуме BreachForums. Вскоре после этого множество пользователей стали получать подозрительные уведомления о сбросе паролей. Эти атаки направлены на то, чтобы вызвать у жертв панику и эффект неожиданности.

Представители Instagram заявили, что подобное письмо само по себе не является признаком компрометации аккаунта. Для защиты профиля рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию. Специалисты советуют не переходить по ссылкам в письмах и самостоятельно проверять настройки безопасности учетной записи.

Ранее в России впервые выписали штраф за рекламу в запрещенном Instagram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

