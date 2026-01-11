Произошла утечка данных 17,5 млн аккаунтов Instagram

Стало известно о возможной утечке данных, затрагивающей до 17,5 миллионов профилей в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), сообщает Forbes.

Это сопровождается массовой волной атак с запросами на восстановление паролей. Первоначально информация о возможном взломе появилась на хакерском форуме BreachForums. Вскоре после этого множество пользователей стали получать подозрительные уведомления о сбросе паролей. Эти атаки направлены на то, чтобы вызвать у жертв панику и эффект неожиданности.

Представители Instagram заявили, что подобное письмо само по себе не является признаком компрометации аккаунта. Для защиты профиля рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию. Специалисты советуют не переходить по ссылкам в письмах и самостоятельно проверять настройки безопасности учетной записи.

Ранее в России впервые выписали штраф за рекламу в запрещенном Instagram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
