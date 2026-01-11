В Нобелевском комитете заявили о невозможности передачи премии мира Трампу

Нобелевскую премию мира, врученную экс-депутату Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционерке Марии Корине Мачадо, нельзя передать американскому лидеру Дональду Трампу, сказано на официальном сайте Норвежского Нобелевского комитета.

Там указывается, что таковы правила комитета. После объявления о Нобелевской премии ее нельзя отзывать, распределять или передавать другим. Данное сообщение стало ответом на готовность Мачадо передать президенту США свою Нобелевскую премию мира.

Ранее Трамп объяснил, почему Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

