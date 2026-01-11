В Нобелевском комитете заявили о невозможности передачи премии мира Трампу
Нобелевскую премию мира, врученную экс-депутату Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционерке Марии Корине Мачадо, нельзя передать американскому лидеру Дональду Трампу, сказано на официальном сайте Норвежского Нобелевского комитета.
Там указывается, что таковы правила комитета. После объявления о Нобелевской премии ее нельзя отзывать, распределять или передавать другим. Данное сообщение стало ответом на готовность Мачадо передать президенту США свою Нобелевскую премию мира.
Ранее Трамп объяснил, почему Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Послание Медведева с «Орешником» привело Запад в ужас
- Посол РФ в Каракасе: При захвате Мадуро рядом с ним не было охраны
- В Нобелевском комитете заявили о невозможности передачи премии мира Трампу
- Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану обрести свободу
- Четыре человека ранены при атаке БПЛА на Воронеж
- Терапевт Еременко: В последние дни праздников рекомендуется наладить режим сна
- СМИ: В Иране поймали более 200 организаторов беспорядков
- Сборы «Простоквашино» превысили два миллиарда рублей
- В «Москино» прошли съемки фильма о защите Кремля во время войны 1812 года
- Кафе на Шерегеше закрылось после сообщений о массовых случаях отравления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru