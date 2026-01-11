Посол РФ в Каракасе: При захвате Мадуро рядом с ним не было охраны
Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал детали инцидента с президентом Николасом Мадуро и его супругой.
По его словам, в критический момент захвата венесуэльский лидер оказался в полном одиночестве — в непосредственной близости от него физически никого не было. Дипломат указал, что хотя охрана присутствовала в районе здания и контролировала соседние территории, это не сыграло роли.
Мелик-Багдасаров отметил, что операция носила тотальный характер, и её исполнители не планировали оставлять в живых никого.
Ранее Ватикан просил США позволить Мадуро уехать в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
