Четыре человека ранены при атаке БПЛА на Воронеж

По его словам, повреждены остекление и фасады в трёх жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Ещё в одном доме произошло возгорание в квартире.

Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль. Силами ПВО в небе над городом обнаружено, уничтожено и подавлено порядка 10 беспилотников.

За сутки ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 70 дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

