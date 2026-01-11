Четыре человека ранены при атаке БПЛА на Воронеж
11 января 202601:01
Четыре человека ранены при атаке беспилотных летательных аппаратов на Воронеж, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев.
По его словам, повреждены остекление и фасады в трёх жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Ещё в одном доме произошло возгорание в квартире.
Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль. Силами ПВО в небе над городом обнаружено, уничтожено и подавлено порядка 10 беспилотников.
За сутки ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 70 дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
