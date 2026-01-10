СМИ: В Иране поймали более 200 организаторов беспорядков

В рамках оперативных мероприятий силовики обнаружили и изъяли из тайников участников протестных акций арсеналы оружия, боеприпасов, гранат и зажигательных смесей. Агентство указывает, что аресты верхушки группировок способствовали заметному снижению уровня насилия в ходе протестов.



Тем не менее столкновения продолжают приводить к жертвам. В провинции Фарс шестеро сотрудников правоохранительных органов погибли, ещё около 120 получили ранения. В регионе Кум мятежники убили двух полицейских, нанеся каждому до 40 ножевых ранений. В Мешхеде в результате беспорядков погибли семь представителей силовых структур.

олна протестов захлестнула Иран с 28 декабря, когда на главном базаре Тегерана начались первые выступления, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Изначально в акциях участвовали владельцы торговых точек и студенты, возмущённые правительственной политикой на фоне стремительного обесценивания национальной валюты и взлёта цен. Вскоре протесты распространились на все провинции страны.

