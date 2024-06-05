Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
Якубджони Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), являющийся одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», частично признал вину. Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает РИА Новости.
В документе приводятся слова адвоката мужчины, который заявил, что с момента задержания Юсуфзода активно сотрудничает со следствием.
«C момента задержания он активно сотрудничает органами предварительного следствия, по уголовному делу даёт последовательные признательные показания», - отмечается в постановлении.
Ранее у одного из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обнаружили непогашенный штраф около пяти тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru