Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

В документе приводятся слова адвоката мужчины, который заявил, что с момента задержания Юсуфзода активно сотрудничает со следствием.

«C момента задержания он активно сотрудничает органами предварительного следствия, по уголовному делу даёт последовательные признательные показания», - отмечается в постановлении.

Ранее у одного из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обнаружили непогашенный штраф около пяти тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, сообщает RT.

