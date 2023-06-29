В Орехово-Зуеве мужчина открыл огонь по полицейским
Мужчина открыл огонь по полицейским в подмосковном городе Орехово-Зуево, в результате один из правоохранителей погиб. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.
«28 июня 2023 года в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них осуществил не менее 5 выстрелов из пистолета в сотрудников полиции», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Один из полицейских скончался после ранения, второго госпитализировали.
Подозреваемого — 26-летнего мужчину — задержали, правоохранители проводят следственные действия. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Ранее Ангарский городской суд арестовал подозреваемого в стрельбе в одном из городских кафе, в результате которой один человек погиб, еще один был тяжело ранен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru