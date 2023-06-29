В Орехово-Зуеве мужчина открыл огонь по полицейским

«28 июня 2023 года в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них осуществил не менее 5 выстрелов из пистолета в сотрудников полиции», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Один из полицейских скончался после ранения, второго госпитализировали.

Подозреваемого — 26-летнего мужчину — задержали, правоохранители проводят следственные действия. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее Ангарский городской суд арестовал подозреваемого в стрельбе в одном из городских кафе, в результате которой один человек погиб, еще один был тяжело ранен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

