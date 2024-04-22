Заключенные «Черного дельфина» сообщили о пытках
Заключенные колонии «Черный дельфин» (ИК № 6) пожаловались на пытки и избиения, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в своих соцсетях.
Москалькова рассказала, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить сообщения о пытках заключенных в колонии. Омбудсмен также заявила, что взяла ситуацию на личный контроль.
«Черный дельфин» расположен в городе Соль-Илецке Оренбургской области. В 2000 годы эта колония официально стала предназначаться для пожизненно осужденных. В «Черном дельфине» отбывают наказание люди, осужденные за терроризм, массовые убийства или создание ОПГ.
Среди заключенных колонии — «ангарский маньяк» Михаил Попков, убивший 85 женщин, чеченский полевой командир Салаудин Тимирбулатов, который казнил российского солдата на видео, а также «казанский стрелок» Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, тогда погибли семь учеников и две учительницы, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о цифровой маркировке табачной продукции
- Уровень реки Тобол у тюменского села Коркино вырос на метр
- Зеленский: Украина передаст России документы об урегулировании конфликта
- В Казахстане вслед за Киргизией могут ограничить доступ к TikTok
- Путин подписал закон о Национальном словарном фонде
- Путин снизил ставки акцизов на российские игристые вина
- Заключенные «Черного дельфина» сообщили о пытках
- Путин подписал закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы
- Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- СМИ: Российские военные нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru