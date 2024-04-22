Заключенные «Черного дельфина» сообщили о пытках

Москалькова рассказала, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить сообщения о пытках заключенных в колонии. Омбудсмен также заявила, что взяла ситуацию на личный контроль.

«Черный дельфин» расположен в городе Соль-Илецке Оренбургской области. В 2000 годы эта колония официально стала предназначаться для пожизненно осужденных. В «Черном дельфине» отбывают наказание люди, осужденные за терроризм, массовые убийства или создание ОПГ.

Среди заключенных колонии — «ангарский маньяк» Михаил Попков, убивший 85 женщин, чеченский полевой командир Салаудин Тимирбулатов, который казнил российского солдата на видео, а также «казанский стрелок» Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, тогда погибли семь учеников и две учительницы, отмечает «Радиоточка НСН».

