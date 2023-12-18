В Краснодаре неизвестный открыл огонь по строителям, погиб один человек
Мужчина открыл огонь по строителям в Краснодаре, в результате один человек погиб, злоумышленника разыскивают. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
По данным надзорного ведомства, неизвестный поругался с рабочими, которые якобы неправильно и в неподходящем месте вырыли траншею. Затем стрелявший уехал, но позже вернулся с ружьем и открыл огонь по строителям через вагончик, в котором они находились.
«Один мужчина был убит выстрелом в голову, его коллега - госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры.
Отмечается, что погибший и раненый являются гражданами РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Микрофинансовые организации предложат кредитные линии до зарплаты
- «От Прилучного до Орбакайте»: KION назвал лучшие оригинальные сериалы 2023 года
- Винер: Гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна России
- Выставка «Панк-культура. Король и Шут» вошла в топ культурных событий года
- В Краснодаре неизвестный открыл огонь по строителям, погиб один человек
- В Москве заявили о замедлении роста заболеваемости ОРВИ и COVID
- СМИ: В Самаре задержали главу МЧС региона Олега Бойко
- Симоньян уличила Пугачеву в меркантильности и неискренности
- Россия начнет беспошлинный ввоз яиц из Турции и Ирана
- СМИ: В кабинете помощника Залужного нашли прослушивающие устройства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru