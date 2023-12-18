В Краснодаре неизвестный открыл огонь по строителям, погиб один человек

По данным надзорного ведомства, неизвестный поругался с рабочими, которые якобы неправильно и в неподходящем месте вырыли траншею. Затем стрелявший уехал, но позже вернулся с ружьем и открыл огонь по строителям через вагончик, в котором они находились.

«Один мужчина был убит выстрелом в голову, его коллега - госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры.

Отмечается, что погибший и раненый являются гражданами РФ.

