В Краснодаре неизвестный открыл огонь по строителям, погиб один человек

Мужчина открыл огонь по строителям в Краснодаре, в результате один человек погиб, злоумышленника разыскивают. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

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По данным надзорного ведомства, неизвестный поругался с рабочими, которые якобы неправильно и в неподходящем месте вырыли траншею. Затем стрелявший уехал, но позже вернулся с ружьем и открыл огонь по строителям через вагончик, в котором они находились.

«Один мужчина был убит выстрелом в голову, его коллега - госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры.

Отмечается, что погибший и раненый являются гражданами РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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