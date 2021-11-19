Заключенные тюрем Саратовской области напали на сотрудников ФСИН

Несколько заключенных из колоний Саратовской области напала на сотрудников ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что осужденные пытались препятствовать проверкам, которые проводил центральный аппарат службы после заявлений о пытках над заключенными.

В ведомстве сообщили, что в результате обысков в колониях региона было найдено много алкогольных напитков кустарного производства, наркотических средств, сотовых телефонов и самодельных ножей. Отмечается, что больше всего нарушений по части хранения запрещенных предметов было обнаружено в региональной исправительной колонии №7, в которой находятся рецидивисты, приговоренные к отбыванию наказания в колонии особого режима.