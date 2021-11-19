Заключенные тюрем Саратовской области напали на сотрудников ФСИН

Несколько заключенных из колоний Саратовской области напала на сотрудников ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что осужденные пытались препятствовать проверкам, которые проводил центральный аппарат службы после заявлений о пытках над заключенными.

В ведомстве сообщили, что в результате обысков в колониях региона было найдено много алкогольных напитков кустарного производства, наркотических средств, сотовых телефонов и самодельных ножей. Отмечается, что больше всего нарушений по части хранения запрещенных предметов было обнаружено в региональной исправительной колонии №7, в которой находятся рецидивисты, приговоренные к отбыванию наказания в колонии особого режима.

Основатель портала Gulagu.net объявлен в розыск

Ранее бывший заключенный одной из Саратовских колоний белорусский программист Сергей Савельев рассекретил видеоматериалы физического и сексуального насилия над осужденными в тюрьмах России. После чего он покинул страну. Его объявили в розыск и заочно обвинили в распространении материалов с издевательствами над заключенными. Позднее обвинения с него были сняты. Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел и начал проверку по факту нарушений.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Следственный КомитетНарушенияТюрьмыФСИНСаратовская Область
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