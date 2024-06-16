СМИ: Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области готовились несколько месяцев
Преступники, захватившие в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы в СИЗО №1 в Ростовской области, несколько месяцев готовились к этому преступлению. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
По данным источников, заключенные заранее ослабили решетку камеры, почле чего выбив ее, проникли во двор. Захватчики находились в разных помещениях, но при этом имели связь друг с другом.
Известно, что они являются уроженцами Ингушетии. По данным источника, злоумышленники были помещены в СИЗО еще в 2023 году по обвинению в планировании теракта в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии.
В Сети также появились кадры с места ЧП. По видео видно, что захватчиков не менее шести. При этом, где находятся сотрудники учреждения, которых не взяли в плен, пока неизвестно. Сейчас силовики проводят со злоумышленниками переговоры.
В свою очередь во ФСИН заверили, что изолятор работает «в штатном режиме».
Ранее заключенные колонии «Черный дельфин» сообщили о пытках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Shot: Захватившие заложников в ростовском СИЗО пытались проникнуть в хранилище с оружием
- США обвинили иранский фрегат в бездействии при ударе хуситов по судну Украины
- СМИ: Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области готовились несколько месяцев
- Baza: Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области требуют оружие и машину
- Журналист Никита Цицаги погиб в ДНР
- В Грузии попросили Путина отменить визовый режим
- В Ростове заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО
- Зеленский заявил, что принятый по итогам саммита по Украине «план действий» передадут России
- СМИ: Иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия с украинского судна
- Трамп назвал Зеленского «величайшим торговцем» и пообещал разобраться с траншами Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru