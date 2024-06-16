СМИ: Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области готовились несколько месяцев

Преступники, захватившие в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы в СИЗО №1 в Ростовской области, несколько месяцев готовились к этому преступлению. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

По данным источников, заключенные заранее ослабили решетку камеры, почле чего выбив ее, проникли во двор. Захватчики находились в разных помещениях, но при этом имели связь друг с другом.

Известно, что они являются уроженцами Ингушетии. По данным источника, злоумышленники были помещены в СИЗО еще в 2023 году по обвинению в планировании теракта в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии.

В Ростове заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО

В Сети также появились кадры с места ЧП. По видео видно, что захватчиков не менее шести. При этом, где находятся сотрудники учреждения, которых не взяли в плен, пока неизвестно. Сейчас силовики проводят со злоумышленниками переговоры.

В свою очередь во ФСИН заверили, что изолятор работает «в штатном режиме».

Ранее заключенные колонии «Черный дельфин» сообщили о пытках.

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ФОТО: ТАСС
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