Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушения ПДД в день задержания

На 32-летнего уроженца Таджикистана выписаны два штрафа от ГИБДД на 2 тысячи рублей. Также в списке лиц с задолженностью Диловар Исломов, у которого террористы купили автомобиль незадолго до совершения преступления. Ему нужно выплатить около 5 тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol 23 января 2024 года в Тверской области.

Ранее один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

