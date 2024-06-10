Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушения ПДД в день задержания

Предполагаемого исполнителя террористического акта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева оштрафуют за нарушение правил дорожного движения в Брянской области в день задержания, сообщает РИА Новости.

По делу о теракте в «Крокусе» проходят 20 обвиняемых

На 32-летнего уроженца Таджикистана выписаны два штрафа от ГИБДД на 2 тысячи рублей. Также в списке лиц с задолженностью Диловар Исломов, у которого террористы купили автомобиль незадолго до совершения преступления. Ему нужно выплатить около 5 тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol 23 января 2024 года в Тверской области.

Ранее один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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