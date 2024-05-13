ООН выступила против атак на гражданскую инфраструктуру после удара по Белгороду

Таким образом там отреагировали на обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что любые атаки на гражданскую инфраструктуру являются неприемлемыми.

Папа Римский Франциск выразил соболезнования семьям погибших при обстреле. Понтифик высказал глубокое сочувствие после обрушения дома в Белгороде и осудил любой обстрел мирных граждан.

Ранее из-под завалов дома в Белгороде извлекли 15 погибшего.

В Белгороде 12 мая в результате обстрела со стороны Украины обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

