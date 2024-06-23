Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до трех

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погибли три человека, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя обратился после атаки дронов ВСУ к жителям региона

По словам губернатора, погибли двое детей и один взрослый. Число раненых увеличилось почти до 100 человек, уточнил Развожаев.

Для помощи пострадавшим мобилизована вся система здравоохранения города. Развернуты операционные, врачи и медперсонал находятся на месте, добавил глава Севастополя.

Как сообщило Минобороны России, Украина атаковала Севастополь ракетами ATACMS. Силы противовоздушной обороны сбили четыре снаряда, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры