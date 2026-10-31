В Польше член Государственного трибунала заявил о госперевороте

«Я призываю всех неравнодушных... прибыть сюда и противостоять государственному перевороту, свидетелями которого мы являемся», — указал он.

Ранее на фоне конфликта вокруг руководства Конституционного суда Польши толпа протестующих окружила здание, несколько человек пытались ворваться внутрь и были задержаны. Польскому президенту Каролю Навроцкому пришлось прервать полет в Сенегал и вернуться в Варшаву. Как отметил лидер оппозиции республики Ярослав Качиньский, происходящее - очередной этап прогрессирующего переворота.

