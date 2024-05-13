Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат по 100 тысяч рублей

Жильцам подъезда десятиэтажного дома в Белгороде, обрушившегося в результате атаки ВСУ, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании, передает РИА Новости.

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Губернатор поручил выплатить жителям многоэтажки по десять тысяч рублей на первоочередные нужды.

«Сто тысяч всем, кто проживал в этом третьем подъезде», — подчеркнул Гладков.

Известно, что всего в подъезде было зарегистрировано 107 человек.

Кроме того, белгородцам, частично утратившим имущество в результате ЧП, полагаются выплаты в 50 тысяч рублей. Власти ведут работу по выявлению таких жильцов.

Ранее МЧС сообщило, что из-под завалов обрушившейся многоэтажки извлекли тела 15 погибших, также из-под обломков спасли 17 человек, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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