Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат по 100 тысяч рублей

Губернатор поручил выплатить жителям многоэтажки по десять тысяч рублей на первоочередные нужды.

«Сто тысяч всем, кто проживал в этом третьем подъезде», — подчеркнул Гладков.

Известно, что всего в подъезде было зарегистрировано 107 человек.

Кроме того, белгородцам, частично утратившим имущество в результате ЧП, полагаются выплаты в 50 тысяч рублей. Власти ведут работу по выявлению таких жильцов.

Ранее МЧС сообщило, что из-под завалов обрушившейся многоэтажки извлекли тела 15 погибших, также из-под обломков спасли 17 человек, пишет RT.

