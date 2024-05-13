Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат по 100 тысяч рублей
Жильцам подъезда десятиэтажного дома в Белгороде, обрушившегося в результате атаки ВСУ, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании, передает РИА Новости.
Губернатор поручил выплатить жителям многоэтажки по десять тысяч рублей на первоочередные нужды.
«Сто тысяч всем, кто проживал в этом третьем подъезде», — подчеркнул Гладков.
Известно, что всего в подъезде было зарегистрировано 107 человек.
Кроме того, белгородцам, частично утратившим имущество в результате ЧП, полагаются выплаты в 50 тысяч рублей. Власти ведут работу по выявлению таких жильцов.
Ранее МЧС сообщило, что из-под завалов обрушившейся многоэтажки извлекли тела 15 погибших, также из-под обломков спасли 17 человек, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru