Населенный пункт Садовое находится на западе Херсонской области, на правом берегу реки Днепр. От районного центра, города Голая Пристань, до села 45 километров, а до Херсона — 85 километров. По данным переписи населения 2001 года, в Садовом проживало 683 человека, сообщает «Свободная пресса».

В июне Сальдо сообщал об уничтожении десантников ВСУ, пытавшихся высадиться с лодок в районе поселка городского типа Днепряны Новокаховского городского округа, передает «Радиоточка НСН».

