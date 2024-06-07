Сальдо сообщил о 19 погибших при обстреле магазина в Херсонской области
Магазин в селе Садовое Голопристанского муниципального округа был обстрелян ВСУ, в результате погибли 19 человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь», — добавил он.
Населенный пункт Садовое находится на западе Херсонской области, на правом берегу реки Днепр. От районного центра, города Голая Пристань, до села 45 километров, а до Херсона — 85 километров. По данным переписи населения 2001 года, в Садовом проживало 683 человека, сообщает «Свободная пресса».
В июне Сальдо сообщал об уничтожении десантников ВСУ, пытавшихся высадиться с лодок в районе поселка городского типа Днепряны Новокаховского городского округа, передает «Радиоточка НСН».
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