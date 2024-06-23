Минобороны: Украина атаковала Севастополь ракетами ATACMS

Атака произошла около 12:15. Киев использовал американские оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

При отражении атаки сбито четыре ракеты. Один из снарядов отклонился от траектории с последующим подрывом над городом.

«В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети», - сообщили в Минобороны.

В пятницу над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

