Минобороны: Украина атаковала Севастополь ракетами ATACMS

Украинские войска в воскресенье нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, сообщило Министерство обороны РФ.

Губернатор Севастополя обратился после атаки дронов ВСУ к жителям региона

Атака произошла около 12:15. Киев использовал американские оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

При отражении атаки сбито четыре ракеты. Один из снарядов отклонился от траектории с последующим подрывом над городом.

«В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети», - сообщили в Минобороны.

В пятницу над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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