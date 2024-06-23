Минобороны: Украина атаковала Севастополь ракетами ATACMS
Украинские войска в воскресенье нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, сообщило Министерство обороны РФ.
Атака произошла около 12:15. Киев использовал американские оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.
При отражении атаки сбито четыре ракеты. Один из снарядов отклонился от траектории с последующим подрывом над городом.
«В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети», - сообщили в Минобороны.
В пятницу над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru