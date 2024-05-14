Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло до 16
В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли еще одну погибшую. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Таким образом число жертв увеличилось до 16 человек. Десятиэтажный многоквартирный дом в Белгороде частично обрушился в воскресенье, 12 мая, в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. В течение суток после происшествия из-под завалов удалось спасти 17 человек, некоторые из них получили серьезные ранения.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти города готовы построить новый дом на месте обрушившегося. По его словам, сохраняется угроза нового обрушения здания. Решение о дальнейшей эксплуатации дома будет принято по результатам экспертизы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru