СМИ: на саммите G20 отменили общее фото из-за Лаврова
Организаторам саммита глав МИД G20 пришлось отменить общее фото после отказа от него нескольких официальных лиц. Они не хотели попасть в один кадр с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом рассказало агентство Bloomberg.
Отказ в том числе Германии и других государств стал мощным символом разногласий между США и их союзниками из-за попытки Дональда Трампа наладить отношения с Кремлем.
Причем представитель ФРГ Йохан Вадепуль говорил СМИ, что о возвращении к «обычному порядку дел» в отношениях с Москвой речи не идет, но диалог важен, чтобы избежать «неверных визуальных сигналов».
В пятницу представитель американской администрации подтвердил, что от церемониального фото решили отказаться. По словам чиновника, организаторы стремились не допустить, чтобы разногласия вокруг фотосессии стали дипломатической помехой, и хотели сосредоточиться на ключевых вопросах.
Двухдневная встреча министров иностранных дел предваряет саммит лидеров G20. Он должен пройти в декабре в гольф-клубе Trump National Doral в Майами. Дональд Трамп пригласил на него Владимира Путина.
Недавно в Кремле уточнили, что решение об участии пока не приняли.
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