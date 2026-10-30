СМИ: на саммите G20 отменили общее фото из-за Лаврова

Организаторам саммита глав МИД G20 пришлось отменить общее фото после отказа от него нескольких официальных лиц. Они не хотели попасть в один кадр с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

Рубио: США пригласили Путина на саммит G20 в Майами

Отказ в том числе Германии и других государств стал мощным символом разногласий между США и их союзниками из-за попытки Дональда Трампа наладить отношения с Кремлем.

Причем представитель ФРГ Йохан Вадепуль говорил СМИ, что о возвращении к «обычному порядку дел» в отношениях с Москвой речи не идет, но диалог важен, чтобы избежать «неверных визуальных сигналов».

В пятницу представитель американской администрации подтвердил, что от церемониального фото решили отказаться. По словам чиновника, организаторы стремились не допустить, чтобы разногласия вокруг фотосессии стали дипломатической помехой, и хотели сосредоточиться на ключевых вопросах.

Двухдневная встреча министров иностранных дел предваряет саммит лидеров G20. Он должен пройти в декабре в гольф-клубе Trump National Doral в Майами. Дональд Трамп пригласил на него Владимира Путина.

Недавно в Кремле уточнили, что решение об участии пока не приняли.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:Сергей ЛавровСаммит G20МИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры