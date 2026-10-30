СМИ: на саммите G20 отменили общее фото из-за Лаврова

Отказ в том числе Германии и других государств стал мощным символом разногласий между США и их союзниками из-за попытки Дональда Трампа наладить отношения с Кремлем.



Причем представитель ФРГ Йохан Вадепуль говорил СМИ, что о возвращении к «обычному порядку дел» в отношениях с Москвой речи не идет, но диалог важен, чтобы избежать «неверных визуальных сигналов».



В пятницу представитель американской администрации подтвердил, что от церемониального фото решили отказаться. По словам чиновника, организаторы стремились не допустить, чтобы разногласия вокруг фотосессии стали дипломатической помехой, и хотели сосредоточиться на ключевых вопросах.



Двухдневная встреча министров иностранных дел предваряет саммит лидеров G20. Он должен пройти в декабре в гольф-клубе Trump National Doral в Майами. Дональд Трамп пригласил на него Владимира Путина.



Недавно в Кремле уточнили, что решение об участии пока не приняли.

