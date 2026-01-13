Жительницы Новокузнецка рассказали о жестокости врачей роддома, где умерли 9 младенцев

«Персонал постоянно ходил злорадствовал, особенно медсестры. В реанимации ад был полный — не успела прийти в себя, сказали чуть ли не матом, чтобы взяла вещи и пошла наверх. Ели живая уползла. Ребенка не показывали, не говорили, что с ним... Нас с барокамеры быстро перевели, так как много деток после родилось недоношенных, и мест всем не хватало», - поделилась Кристина.

Женщина призналась, что роддом №1 - «адское место», и после родов у нее появились проблемы со здоровьем.

В свою очередь, рожавшая в учреждении в 2013 году горожанка Галина назвала роддом «самым кошмарным». По ее словам, персонал во время экстренного кесарева сечения обсуждал внешность и большой вес женщины. Кроме того, после операции у Галины началось заражение, но врачи пытались выдать его за аппендицит и скрыть свою ошибку.

Ранее в управлении Следственного комитета по Кемеровской области сообщили о гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка. Правоохранители возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности.

