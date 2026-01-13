Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке
Причиной трагедии в роддоме в Новокузнецке, где умерло девять младенцев, могла стать бактериальная инфекция. Как пишет RT, об этом заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Он отметил, что «бактериальная инфекция - это бич родильных домов».
Онищенко указал, что большое количество детей может погибнуть в роддоие за очень короткое время только в случае нарушения режима медучреждения.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова назвала ЧП в роддоме в Новокузнецке преступлением против страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
