Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке

Причиной трагедии в роддоме в Новокузнецке, где умерло девять младенцев, могла стать бактериальная инфекция. Как пишет RT, об этом заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что «бактериальная инфекция - это бич родильных домов».

Онищенко указал, что большое количество детей может погибнуть в роддоие за очень короткое время только в случае нарушения режима медучреждения.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова назвала ЧП в роддоме в Новокузнецке преступлением против страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

