Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке

Он отметил, что «бактериальная инфекция - это бич родильных домов».

Онищенко указал, что большое количество детей может погибнуть в роддоие за очень короткое время только в случае нарушения режима медучреждения.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова назвала ЧП в роддоме в Новокузнецке преступлением против страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».