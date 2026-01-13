Роддом в Новокузнецке проверят после сообщений о смерти новорожденных

Правоохранители начали проверки в родильном доме №1 Новокузнецка после сообщений о смерти нескольких новорожденных в медицинском учреждении. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Кемеровской области и прокуратуре региона.

Ранее СМИ сообщили, что в январские каникулы в роддоме в стационаре скончались шесть новорожденных. По другим данным, в учреждении умерли девять детей, пишет Ura.ru.

«По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк... организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность)», - подчеркнули в Следкоме.

Следователи начали проверочные мероприятия для установления причин и обстоятельств ЧП.

В свою очередь, прокуратура сообщила об организации проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Эксперты проинспектируют исполнение требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований.

