Роддом в Новокузнецке проверят после сообщений о смерти новорожденных
Правоохранители начали проверки в родильном доме №1 Новокузнецка после сообщений о смерти нескольких новорожденных в медицинском учреждении. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Кемеровской области и прокуратуре региона.
Ранее СМИ сообщили, что в январские каникулы в роддоме в стационаре скончались шесть новорожденных. По другим данным, в учреждении умерли девять детей, пишет Ura.ru.
«По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк... организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность)», - подчеркнули в Следкоме.
Следователи начали проверочные мероприятия для установления причин и обстоятельств ЧП.
В свою очередь, прокуратура сообщила об организации проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Эксперты проинспектируют исполнение требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роддом в Новокузнецке проверят после сообщений о смерти новорожденных
- Алиханов допустил постройку электросудов по льготному лизингу до 2028 года
- В Липецкой области из-за атак БПЛА пострадали два человека
- Мотогонщик погиб после аварии во время соревнований во Франции
- В Таганроге при атаке ВСУ повреждены промобъект и газовые коммуникации
- Больше всего пенсионеров проживает в Московском регионе и на Кубани
- «Золотое кольцо» расширяется: Почему маршрут не теряет популярность у россиян
- США нацелились на аннексию Гренландии, пока до острова не добралась Россия
- Россиянка Шнайдер прошла во второй круг турнира WTA в Аделаиде
- Продажи новых авто Lada в 2025 году снизились на 24,4%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru