В России призвали отменить мораторий на проверки Росздравнадзора
Во главу угла надо ставить пациента, а не экономику, заявил НСН Ян Власов, добавив, что в России необходимы массовые проверки роддомов.
В родильном доме Новокузнецка, где произошла катастрофа, не хватало среднего персонала, рассказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, отметив, что если бы роддома регулярно проверяли, то подобных бед было бы меньше.
Девять младенцев умерли за новогодние праздники в Новокузнецкой городской клинической больнице №1, которая была закрыта на карантин из-за респираторной инфекции. Главврач больницы Виталий Херасков уже отстранен от работы, сообщил губернатор региона Илья Сердюк. По факту смерти детей возбуждено уголовное дело. Также организована доследственная проверка по статье о халатности. Сейчас роддом закрыт. Власов указал на остро стоящую проблему кадров в роддомах.
«Остро стоит проблема кадров. За ребенком наблюдает не врач, а средний медицинский персонал, которого там просто нет. Акушерок заменяли санитарки! В реанимационных палатах вообще не должно быть младшего медицинского персонала, кроме реанимационных медсестер. Вопрос организации оказания помощи в этом учреждении был выпущен из-под контроля, из-за чего получилась катастрофа. Я не верю в то, что на весь Новокузнецк не нашлось десяти медсестер и трех врачей», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в России нужно возобновить проверки Росздравнадзора.
«Еще одна большая проблема общего свойства — то, что во главу угла ставится экономика. Пора уже давно ставить пациента во главу угла, тогда не будет таких безобразий! А то они потянулись за экономией и упустили детей. Массовые проверки роддомов необходимы. Только у нас мораторий на проверки Росздравнадзора. Были бы проверки, было бы меньше таких бед. Результатом моратория является попустительство со стороны органов исполнительной власти», — добавил Власов.
Как пишет Telegram-канал Shot, в прошлом году роддому выделили более 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования для родов. Женщины, рожавшие в этой больнице, жаловались на некомпетентность местных врачей. В частности, они указывали, что те используют запрещенный в России прием — давление на живот — для ускорения родового процесса.
Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила НСН, что персонал роддома должен быть всегда привит, должны регулярно делаться смывы с контактного персонала и с оборудования, однако иногда сами роженицы могут быть носителями опасной для ребенка инфекции.
