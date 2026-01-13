По его словам, в России нужно возобновить проверки Росздравнадзора.

«Еще одна большая проблема общего свойства — то, что во главу угла ставится экономика. Пора уже давно ставить пациента во главу угла, тогда не будет таких безобразий! А то они потянулись за экономией и упустили детей. Массовые проверки роддомов необходимы. Только у нас мораторий на проверки Росздравнадзора. Были бы проверки, было бы меньше таких бед. Результатом моратория является попустительство со стороны органов исполнительной власти», — добавил Власов.

Как пишет Telegram-канал Shot, в прошлом году роддому выделили более 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования для родов. Женщины, рожавшие в этой больнице, жаловались на некомпетентность местных врачей. В частности, они указывали, что те используют запрещенный в России прием — давление на живот — для ускорения родового процесса.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила НСН, что персонал роддома должен быть всегда привит, должны регулярно делаться смывы с контактного персонала и с оборудования, однако иногда сами роженицы могут быть носителями опасной для ребенка инфекции.

