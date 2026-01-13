В Кузбассе отстранили главврача больницы, в роддоме которой умерли младенцы

Главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 временно отстранен от должности после смерти детей в роддоме учреждения. Об этом заявил глава Кемеровской области Илья Середюк. Как отметил губернатор профильные ведомства начали проверку в больнице.

«Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения», - написал Середюк в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали, что в роддоме в Новокузнецке в январские каникулы умерли девять младенцев, напоминает «Свободная пресса». Глава Минздрава области Андрей Тарасов подтвердил смерть детей, не уточнив число погибших, по его словам, ведется проверка. По данным регионального управления Следственного комитета, после гибели девяти новорожденных возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности.

