В Госдуме назвали ЧП в роддоме в Новокузнецке преступлением против страны
Смерть нескольких младенцев в одном роддоме в период демографического кризиса является преступлением против страны. Как сообщает RT, об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.
Комментируя происшествие в роддоме в Новокузнецке, она отметила, что, по отзывам пациентов, данное медучреждение отличается «абсолютно неприемлемыми условиями для рожениц и детей».
В этой связи парламентарий выразила недоумение по факту того, что «множественные проверки ничего не выявили».
«Невозможно поверить, что сейчас, когда все силы брошены на повышение рождаемости, поддержку семей, дети погибают — и при этом издеваются над их родителями», - указала Лантратова.
Депутат подчеркнула, что причастным к происшествию ничего «не должно сойти с рук».
Ранее глава Минздрава Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
